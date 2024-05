Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mersen: livre le dernier miroir de l'ELT à Safran Reosc information fournie par Cercle Finance • 21/05/2024 à 18:23









(CercleFinance.com) - Mersen annonce avoir livré à Safran Reosc le cinquième et dernier miroir de l'Extremely Large Telescope (ELT) de l'Observatoire Européen Austral (ESO).



L'ELT, le télescope le plus puissant au monde, est équipé d'un miroir primaire de 39 mètres de diamètre et est construit au Chili à plus de 3000 mètres d'altitude.



Le miroir M5 de Mersen est composé de six pétales en carbure de silicium (Boostec SiC), revêtus de SiC CVD. Ces pétales sont assemblés par brasage, garantissant une surface optique homogène et prête pour le polissage. Le carbure de silicium, léger et rigide, est crucial pour corriger les vibrations de la structure du télescope et stabiliser les images.



Ce miroir, mesurant 2,7 mètres, sera le plus grand miroir tip-tilt du monde, corrigeant en continu les perturbations atmosphériques.







