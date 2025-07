Mersen: entouré après ses semestriels information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 12:02









(Zonebourse.com) - Mersen s'envole de 9% après la publication par le groupe de spécialités électriques et de matériaux avancés, d'un résultat net part du groupe de 29,3 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2025, contre 38,9 millions un an auparavant.



Il a réalisé une marge opérationnelle courante en retrait de 1,7 point à 9,5% pour un chiffre d'affaires de 610,4 millions, en baisse de 2,2% (-4% à périmètre et changes constants), mais avec 'un deuxième trimestre plus dynamique que le premier'.



'L'amélioration est venue principalement de la distribution électrique aux Etats-Unis et des nombreux projets en électronique de puissance, en aéronautique et ferroviaire', précise son directeur général Luc Themelin.



Mersen confirme ses objectifs pour l'année 2025, à savoir un chiffre d'affaires publié stable à positif par rapport à 2024, impliquant une croissance organique comprise entre -5 et 0%, et une marge opérationnelle courante entre 9 et 9,5%.





Valeurs associées MERSEN 23,9000 EUR Euronext Paris +10,14%