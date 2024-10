Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mersen: en chute après une révision d'objectifs information fournie par Cercle Finance • 24/10/2024 à 15:37









(CercleFinance.com) - Mersen dévisse de près de 9% au lendemain d'un point d'activité trimestriel marqué par une révision à la baisse de ses prévisions pour 2024, en raison de la moindre dynamique sur les marchés du solaire et des semi-conducteurs.



L'expert des spécialités électriques et des matériaux avancés n'attend plus désormais qu'une croissance organique des ventes entre 1 et 2% (et non plus autour de 5%) et une marge opérationnelle courante entre 10 et 10,5% (contre autour de 11% précédemment).



Au cours des neuf premiers mois de l'année, Mersen a réalisé un chiffre d'affaires de 933 millions d'euros, soit une croissance organique de 3,7% par rapport à 2023, dont environ 2,5% est liée à des augmentations de prix.





Valeurs associées MERSEN 22,50 EUR Euronext Paris -8,91%