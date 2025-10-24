 Aller au contenu principal
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Mersen : dévisse au contact du plancher des 23E du 3 septembre
information fournie par Zonebourse 24/10/2025 à 13:33

Mersen dévisse au contact du plancher des 23E du 3 et 9 septembre 22E : en cas d'enfoncement de ce plancher, la consolidation pourrait se poursuivre en direction du 'gap' des 22E du 30 juillet, puis 21,75E, l'ex-résistance de la mi-mai.

Valeurs associées

MERSEN
23,4000 EUR Euronext Paris -17,02%
