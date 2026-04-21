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Mersen déclare 24 418 312 actions au capital au 21 avril 2026
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 12:07

* Mersen a communiqué au 21 avril 2026 un capital composé de 24 418 312 actions. * Droits de vote réels ressortent à 26 943 011. * Droits de vote théoriques atteignent 27 108 908. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Mersen SA published the original content used to generate this news brief on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT) Original Document: https://docs.publicnow.com/C7508E54B28FEE4EF5D73D413DDC9F240914D126

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