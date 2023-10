Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mersen: confirme ses objectifs financiers pour 2023 information fournie par Cercle Finance • 25/10/2023 à 18:16









(CercleFinance.com) - Mersen publie un chiffre d'affaires de 302 ME au titre du 3e trimestre, en hausse organique de 8,6% par rapport à la même période un an plus tôt et de +1,3% en données publiées.



En croissance organique, l'activité progresse aussi bien pour la division Advanced Materals (+6,7%) que pour Electrical Power (+11%).



En revanche, l'activité recule respectivement de 2,8% et 2,6% dans les régions Asie Pacifique et Reste du Monde (en organique), mais progresse (toujours en organique) de 13,4% et 14,6% respectivement en Europe et en Amérique du Nord.



Dans ce contexte, le groupe confirme ses objectifs pour l'année 2023 et précise ses prévisions de chiffre d'affaires et d'investissements industriels.



Le groupe cible ainsi une croissance organique comprise entre 11 % et 12 % (contre entre 10 % et 12 % précédemment) ; une marge opérationnelle courante entre 11 % et 11,2 % du chiffre d'affaires et des investissements industriels compris entre 175 et 200 millions d'euros (contre entre 150 et 200 millions d'euros).





