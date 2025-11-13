Mersen choisi par CATL comme fournisseur de protection électrique de leurs systèmes de batteries

(AOF) - Mersen a été sélectionné par CATL (Contemporary Amperex Technology Co., Limited) comme fournisseur de protection électrique de leurs systèmes de batteries. CATL est une entreprise technologique chinoise spécialisée dans la fabrication de batterie au niveau mondial. Mersen mettra à profit son expertise et sa présence locale avec des sites de production en Chine pour fournir à CATL des fusibles sur mesure destinés à un large éventail de marchés finaux (notamment les véhicules électriques, les systèmes de stockage, le ferroviaire et l'aviation).

En savoir plus sur Mersen

Points clés

- Expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés pour les industries High-Tech, créé en 1889 ;

- Chiffre d’affaires 2023 de 1,2 M€ réalisé à 56 % dans les matériaux avancés, tel le graphite, et à 44 % dans les spécialités électriques pour la production et la protection de l’énergie (32 % en Europe, 36 % en Amérique du nord et 29 % en Asie-Pacifique) ;

- Offre équilibrée entre les industries de procédés pour 33%, l’électronique pour 22%, les énergies pour 21%, les transports pour 13% et la chimie ;

- Ambition fondée sur une expertise à forte valeur ajoutée et visant, à partir de 2027, à la diversification dans le solaire et le nucléaire, dans les fusibles, l’intelligence artificielle, les smartgrids et systèmes automobiles ;

- Capital ouvert hors BPI France (10,8 % et 19,2 % des droits de vote) et CDC (4,9 %), Thomas Baumgartner présidant le conseil de 9 administrateurs et Luc Themelin étant directeur général ;

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- positionnement fort sur les activités en croissance : semi-conducteurs, fusibles EV pour bornes de recharge, busbars pour les batteries,

- accélération des mesures d’optimisation : arrêt de certaines productions et regroupement d’activités dispersées sur plusieurs sites, pause de la croissance externe,

- investissements en 2023-2025 (400 M€) dans la production de la finition de matériaux et dans les équipes dédiées au véhicule électrique,

- réorientation de l’offre de graphite, du solaire vers la protection électrique et la conversion d’énergie,

- partenariats : dans les véhicules électriques avec l’américain Wolfspeed (400 M$ de revenus sur 5 ans), dans le projet p-SIC avec Soitec, soutenu par les pouvoirs publics,

- innovation dans 18 centres de R&D, avec des investissements majeurs dans la digitalisation et les systèmes d’information, et en partenariats, dans les modèles mathématiques ou avec Soitec,

- Stratégie environnementale 2027 intégrée dans l’activité avec 56% des revenus à destination des marchés de développement durable et visant :

- une réduction de 35 %, vs 2022, des émissions de CO2,

- un recul de 15 % de la consommation d’eau et recyclage à 80 % des déchets,

- une part de 80% de l’électricité renouvelable ;

- Bilan sain avec une dette nette de 259 M€ donnant un effet de levier de 1,33 à fin juin, les flux d’autofinancement et les disponibilités de 420 M€ couvrant les besoins en croissance.

Défis

- Evolution des surstockages accusés en fin d’année sur les marchés du solaire, en Chine notamment, et des composants silicium pour les semi-conducteurs ;

- Intégration des américains GMI, spécialiste de l’usinage de graphite, et de KTK Thermal (solution de refroidissement) ;

- Après une hausse de 3,7 % du chiffre d’affaires à fin septembre, objectifs 2024 abaissés : croissance de 1 à 2 % des ventes et marge opérationnelle entre 10 et 10,5 % ;

- Plan de croissance 2027 : revenus de 1,7 Md€, dont 45% dans les énergies renouvelables, les semi-conducteurs et les véhicules électriques et marge opérationnelle de + 12% ;

- Dividende 2023 stable à 1,25 €.