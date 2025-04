Mersen: baisse organique de plus de 6% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/04/2025 à 15:52









(CercleFinance.com) - L'expert en spécialités électriques et matériaux avancés Mersen annonce un chiffre d'affaires pour le premier trimestre 2025 de 305 millions d'euros, en baisse de 2,5% en données publiées et de 6,4% en organique, par rapport à la même période en 2024.



'Les marchés du solaire en Chine et des semi-conducteurs SiC impactent fortement le groupe ce trimestre. Hors ces évolutions attendues, les ventes aux autres marchés affichent une croissance globale de près de 2%', précise son directeur général Luc Themelin.



Mersen confirme ses objectifs pour l'année 2025, parmi lesquels un chiffre d'affaires publié stable à positif, impliquant une croissance organique entre -5% et 0, et une marge opérationnelle courante entre 9 et 9,5% du chiffre d'affaires.





Valeurs associées MERSEN 18,4200 EUR Euronext Paris +0,33%