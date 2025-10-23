Mersen abaisse ses prévisions avec la faiblesse du marché du solaire

Mersen CBLP.PA a abaissé jeudi ses perspectives pour 2025, citant notamment du faible niveau des ventes attendues pour le marché du solaire, et dit prévoir une croissance organique négative des ventes comprise en -5% et -3%, contre -5% à 0% précédemment.

Le groupe de fabrication de matériaux avancés et de spécialités électriques a également révisé à la baisse sa prévision de marge d’Ebitda courant, vue autour de 16% contre 16% à 16,5% précédemment, mais confirme attendre une marge opérationnelle courante entre 9% et 9,5%.

Les investissements industriels sont aussi ramenés à une fourchette de 140 à 150 millions d'euros, contre 160-170 millions précédemment.

Le chiffre d'affaires trimestriel a atteint 284,5 millions d'euros, soit une baisse organique de 4,3%.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par)