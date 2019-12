Merry Christmas Mr Johnson

Alors que les technocrates de Bruxelles s'interrogent sur le cadeau de fin d'année à envoyer au 10 Downing Street, un peigne ou une brosse à cheveux, M. Johnson s'apprête à leur servir à son tour un Brexit 'well done' (bien cuit) pour Noël ! Lassé d'un trop plein médiatique et d'une classe politique londonienne freinant des quatre fers pour ne pas sortir de l'Union Européenne, le peuple britannique a réaffirmé son choix de 2016. (Il en va de même pour les Ecossais qui ont voté leur soutien au parti des indépendants de Madame Sturgeon). Bref, ces législatives ont été un copier-coller du référendum trois ans plus tôt.