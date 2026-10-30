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Merrill Lynch, filiale de BofA, mettra fin au recours aux conseillers en vote à partir de 2027
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 18:07

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La filiale Merrill Lynch de Bank of America BAC.N ne prévoit plus de faire appel à des conseillers en vote à partir de 2027, selon un document publié vendredi, alors que les grandes banques américaines s’orientent vers une gestion interne du vote des actionnaires.

Les conseillers en vote et les grands gestionnaires de fonds font depuis des années l'objet de critiques de la part des conservateurs et de certains chefs d'entreprise, qui affirment que ces sociétés recommandent souvent de voter contre les décisions du conseil d'administration ou contre certains administrateurs, et accordent une importance excessive aux questions climatiques et sociales.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Dans le cadre du nouveau dispositif de vote par procuration, les clients de Merrill n'auront plus la possibilité de déléguer leur droit de vote par procuration à la société de conseil en vote Institutional Shareholder Services (ISS) à compter de janvier.

* Merrill assumera et acceptera le pouvoir de vote par procuration pour les clients qui l’avaient délégué à ISS et qui ne se seront pas désengagés de cette transition avant le 15 décembre.

* Les sociétés de conseil en vote par procuration examinent les propositions des actionnaires et les questions de gouvernance d’entreprise, puis formulent des recommandations de vote à l’intention des investisseurs institutionnels avant les assemblées générales annuelles.

* La division de gestion d’actifs de JPMorgan Chase,

JPM.N , a décidé en début d’année de rompre ses liens avec les conseillers en vote aux États-Unis, selon Reuters , une initiative que la banque avait qualifiée de “première dans le secteur”.

* En 2025, le président américain Donald Trump a signé un décret visant à renforcer la surveillance du secteur des conseillers en vote, au motif que les principales sociétés “promeuvent et privilégient souvent des programmes radicaux à motivation politique”.

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