Merkel va discuter dimanche avec les Länder d'un durcissement du confinement en Allemagne - sources

BERLIN, 12 décembre (Reuters) - La chancelière Angela Merkel va discuter dimanche avec les dirigeants des Länder d'un durcissement des mesures de confinement en Allemagne face à la hausse des contaminations par le nouveau coronavirus, ont déclaré des sources informées de ce projet à Reuters. L'Allemagne est en "confinement léger" depuis six semaines. Les bars et les restaurants sont fermés mais les commerces et les écoles sont restés ouverts. Certaines régions ont déjà décidé de durcir leurs restrictions. Les discussions de dimanche porteront sur une éventuelle fermeture des commerces avant les vacances de Noël et sur le calendrier d'une telle mesure, ont dit les sources. Le ministre de l'Economie, Peter Altmaier, a déclaré aux journaux régionaux du groupe de presse RND que les services de réanimation dans les hôpitaux allemands approchaient de la saturation et que les autorités ne pouvaient pas se permettre de laisser passer Noël avant d'agir. "Nous devons clarifier comment les choses vont continuer maintenant", a-t-il dit, cité samedi. "Sinon, la pandémie va devenir complètement hors de contrôle." L'Allemagne a mieux géré l'épidémie que ses voisins au printemps mais elle peine à contenir la deuxième vague depuis le début de l'automne. L'Institut Robert Koch (RKI) pour les maladies infectieuses a fait état samedi de 28.438 nouvelles contaminations et de 496 décès supplémentaires en raison de l'épidémie. (Andreas Rinke version française Bertrand Boucey)

