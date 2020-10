Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merkel considère les sanctions contre la Biélorussie comme un "signal important" Reuters • 02/10/2020 à 02:51









BRUXELLES, 2 octobre (Reuters) - Les sanctions européennes décrétées vendredi contre la Biélorussie sont un signal important vers ceux qui se mettent en travers de la démocratie, a déclaré la chancelière allemande, Angela Merkel. "Nous pouvons dire aujourd'hui que les sanctions prises contre ces individus en Biélorussie entreront en vigueur", a-t-elle annoncé à des journalistes. "L'Union européenne agit contre ceux qui font obstacle la démocratie. Je pense que c'est un signal important." Concernant les tensions entre Chypre et la Turquie, Angela Merkel a exhorté Ankara à poursuivre sur la voie de la désescalade. "Nous espérons que nous reprendrons les négociations avec la Turquie, sur les questions bilatérales avec la Grèce et Chypre mais aussi sur les questions qui se posent entre la Turquie et l'Union européenne", a-t-elle ajouté. (version française Camille Raynaud)

