Mérieux Equity Partners lance un fonds de dotation RSE

(AOF) - Mérieux Equity Partners annonce la création de Mérieux Equity Initiatives (MxEI) : ce fonds de dotation dédié au financement de projets à fort impact social et environnemental sera articulé autour de trois axes prioritaires, santé, éducation et biodiversité, avec l’objectif de "contribuer activement à la construction d’un avenir plus juste et durable". En 2025, le fonds ambitionne de soutenir 10 projets, pour maximiser son impact social et environnemental et chacun bénéficiera d’un accompagnement personnalisé et d’un financement adapté.

Ce fonds sera alimenté par une enveloppe annuelle allouée par la société de gestion et d'un pourcentage du carried interest des fonds lancés par MxEP depuis 2018.

Le fonds annonce déjà que 3 premiers projets seront soutenus.

En réponse aux défis vécus par les jeunes aidants familiaux, le fonds soutient l'association Jde (Jeunes AiDants Ensemble), qui aide des enfants et adolescents (6-18 ans) prenant soin d'un proche en situation de dépendance.

Partenaire de l'association Espérance Banlieues, il s'investit dans la lutte contre le décrochage scolaire dans les quartiers prioritaires, en intervenant dès les premières années de scolarité: il soutient l'école basée dans la région lyonnaise Cours La Passerelle.

Pour protéger les écosystèmes marins, le fonds soutient Planète Mer et son programme Pela Méd II (Pêcheurs Engagés pour L'Avenir de la Méditerranée), favorisant "une pêche côtière durable et équilibrée, tant sur le plan économique qu'écologique".