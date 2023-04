- Opération terminée, Meridiam a annoncé avoir bouclé l’augmentation de capital que la société de gestion, spécialisée sur les projets infrastructures, a réservé à Samsung Life Insurance et qui lui a permis de prendre une participation de 20%. Le fondateur Thierry Déau et les associés de Meridiam conservent le contrôle et 80% du capital de la société. « Cette augmentation de capital ouvre pour nous une nouvelle phase de croissance qui se veut à la fois ambitieuse et responsable. Nous avons de fortes ambitions et les moyens nécessaires pour mettre en œuvre notre feuille de route», commente Thierry Déau. Meridiam gère environ 18 milliards de dollars à travers une centaine de projets d’infrastructures.

Réjane Reibaud