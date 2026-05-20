Mercury atteint une valorisation de 5,2 milliards de dollars alors que cette entreprise de fintech mise sur les start-ups spécialisées dans l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Les paragraphes 3 à 7 fournissent des détails sur le tour de table et le contexte de l'entreprise)

Mercury a annoncé mercredi avoir levé 200 millions de dollars à une valorisation de 5,2 milliards de dollars lors de son dernier tour de table, mené par la société d'investissement TCV, alors qu'elle cherche à attirer des fondateurs et des entreprises spécialisés dans l'IA comme clients bancaires.

Le financement mondial des entreprises en phase de démarrage est resté solide au cours des derniers trimestres, une part importante étant dirigée vers des entreprises intégrant l'IA à leurs opérations, les investisseurs anticipant de solides opportunités de sortie.

Des investisseurs existants, notamment Andreessen Horowitz, Coatue, CRV, Sapphire Ventures, Sequoia Capital et Spark Capital, ont participé au dernier tour de table de Mercury.

Le cofondateur et directeur général de la société, Immad Akhund, a déclaré que l'IA aidait les entreprises à réduire l'écart entre les idées et les activités viables, créant ainsi des opportunités pour Mercury de rivaliser sur un marché dominé par les banques traditionnelles.

Elle opère par l'intermédiaire de banques partenaires et ne dispose pas de sa propre charte, dont l'obtention lui permettrait d'intégrer Zelle, un réseau de paiements numériques, permettant ainsi à Mercury d'offrir une solution bancaire complète à sa base d'utilisateurs principale, composée de fondateurs et de start-ups.

La société a reçu en avril l'autorisation conditionnelle du Bureau du contrôleur de la monnaie pour créer Mercury Bank, une banque nationale pleinement agréée qui lui permettrait d'offrir des services directement aux clients sous la supervision totale des autorités fédérales.

Mercury, qui a été créée pour servir les start-ups technologiques, a également déclaré avoir enregistré quatre années consécutives de rentabilité tant sur la base du résultat net selon les PCGR que de l'Ebitda. Elle a atteint 650 millions de dollars de chiffre d'affaires annualisé.

Elle a déclaré compter plus de 300 000 clients, dont une start-up américaine sur trois, avec des clients tels que le fournisseur de backend-as-a-service Supabase, la plateforme d'IA vocale ElevenLabs et la plateforme de codage Lovable.

“Nous pensons que la prochaine génération d’entrepreneurs sera native de l’IA et aura besoin d’un partenaire bancaire qui l’aide à gérer ses finances et à se développer au rythme imposé par l’IA elle-même”, a déclaré Neil Tolaney, associé général chez TCV. “Nous voyons Mercury comme ce partenaire.”