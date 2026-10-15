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Mercuria livre 12 000 tonnes de cuivre provenant de la RDC au projet américain Project Vault
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 15:55

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de négoce Mercuria a livré cette semaine 12 000 tonnes de cuivre provenant de la République démocratique du Congo à Project Vault, la réserve de minéraux stratégiques du gouvernement américain, a déclaré jeudi le directeur mondial des métaux de Mercuria lors d'une conférence.

Annoncé en février par le président américain Donald Trump, le Project Vault vise à constituer des stocks de minerais stratégiques et à pallier les pénuries d’approvisionnement pour toute une série de fabricants qui, depuis des années, dépendent excessivement des livraisons chinoises.

* "Le cuivre provenant de la RDC a été acheminé vers le Project Vault cette semaine", a déclaré Kostas Bintas lors du FT Metals and Mining Summit à Londres

* Mercuria est l’un des principaux investisseurs du projet, a précisé M. Bintas. La société de négoce a annoncé en septembre s’être engagée à hauteur de 500 millions de dollars dans le cadre du Project Vault.

* Le projet Project Vault vise à combiner 2 milliards de dollars de financements privés avec un prêt de 10 milliards de dollars accordé par l’Export-Import Bank des États-Unis

* M. Bintas a précisé que cette livraison s’inscrivait dans le cadre d’un engagement plus large de la part du Congo

* La société minière d’État congolaise Gécamines avait déclaré en janvier qu’elle expédierait 100 000 tonnes de cuivre, provenant de sa part de 20 % de la production de la mine de Tenke Fungurume, vers les États-Unis en 2026, avec le soutien financier et logistique de Mercuria

* "Désormais, ce cuivre est acheminé non seulement vers les États-Unis, mais aussi vers l’Initiative de réserve stratégique des États-Unis", a déclaré M. Bintas. "Ainsi, de nombreuses initiatives politiques ont commencé à porter leurs fruits et à avoir des effets concrets sur le marché."

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