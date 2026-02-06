Mercuria et l'indien Tata créent une entreprise de négoce de matières premières

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails au paragraphe 2)

La société mondiale de négoce de matières premières Mercuria va former une coentreprise avec Tata International afin d'étendre sa présence en Inde et d'aider le conglomérat à négocier un panier diversifié de matières premières, ont déclaré les deux sociétés dans un communiqué vendredi.

"En combinant la portée et la crédibilité de Tata International avec les capacités mondiales de Mercuria, nous pensons que la coentreprise est bien placée pour construire une plateforme de transactions de haute qualité, évolutive et conforme", a déclaré Noel Tata, président de Tata International.

Tata International négocie des matières premières dans 50 pays et soutient le conglomérat multinational Tata Group

TATA.NS dans ses activités de négoce et de distribution. Le groupe Tata est un acteur majeur dans les secteurs de l'acier, des infrastructures, des véhicules à moteur et de l'aérospatiale, entre autres, qui nécessitent tous de grandes quantités de ressources naturelles, telles que les métaux et le gaz, qu'un négociant en matières premières comme Mercuria pourrait aider à fournir.

"L'Inde représente une opportunité convaincante à long terme dans le commerce mondial", a déclaré Marco Dunand, directeur général de Mercuria. Mercuria, dont le siège est en Suisse, a été fondée en 2004 et s'est d'abord concentrée sur le négoce du pétrole, mais elle s'est développée ces dernières années avec un livre de négoce mondial de métaux . La coentreprise deviendra opérationnelle après l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires.