Mercuria et Heeney Capital signent des contrats d'achat au Venezuela dans le cadre d'une initiative soutenue par la Maison Blanche

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Mercuria Energy Group a annoncé vendredi avoir conclu, en partenariat avec Heeney Capital, des accords stratégiques d'achat de produits de base en vrac et de projets aurifères vénézuéliens, dans le cadre d'une initiative soutenue par la Maison Blanche.

Le négociant en énergie et en matières premières a déclaré que ces accords, soutenus par des engagements d'investissement connexes, devraient générer environ 2,2 milliards de dollars de valeur d'exportation minière annuelle.

Ces accords ont été conclus en marge d'une visite à Caracas d'une délégation composée de responsables du gouvernement américain et d'acteurs du secteur, visant à faciliter la mise en place de cadres d'investissement et d'accords d'approvisionnement dans les domaines du pétrole et des mines, a précisé Mercuria.

Ces transactions visent à « soutenir les investissements étrangers responsables dans les industries extractives du Venezuela et à donner la priorité à l'approvisionnement des marchés occidentaux », a-t-elle ajouté.

Mercuria et Heeney Capital recherchent également d'autres opportunités dans les secteurs de l'aluminium, du nickel et des produits ferreux, qui pourraient représenter 3 milliards de dollars supplémentaires de valeur d'exportation minière annuelle.