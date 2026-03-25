Merck va s'offrir Terns Pharmaceuticals pour une valeur nette de 6,7 milliards de dollars
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 14:07
Dans le détail, le géant américain va s'offrir cette société d'oncologie au stade clinique pour 53 dollars par action en numéraire, soit une prime de 31% par rapport au cours moyen pondéré par le volume sur 60 jours au 24 mars 2026.
Le candidat-médicament phare de Terns Pharmaceuticals est le TERN-701, actuellement évalué dans un essai de phase 1/2 pour les patients atteints de leucémie myéloïde chronique (LMC) en phase chronique positive, sous certaines conditions. En mars 2024, les autorités sanitaires américaines avaient octroyé à ce traitement le statut de médicament orphelin.
Dans plusieurs essais cliniques réalisés à ce jour, le TERN-701 a montré une activité prometteuse, avec des taux encourageants de réponse moléculaire majeure et de réponse moléculaire profondes observés à la semaine 24.
La transaction devrait être finalisée au deuxième trimestre 2026, sous réserve des conditions habituelles.
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