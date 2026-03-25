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Merck va s'offrir Terns Pharmaceuticals pour une valeur nette de 6,7 milliards de dollars
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 14:07

Merck a confirmé des rumeurs parues dans le Financial Times, et a conclu un accord en vue d'acquérir Terns Pharmaceuticals pour une valeur nette d'environ 6,7 milliards de dollars. Ce montant représente environ 5,7 milliards de dollars net de la trésorerie acquise.

Dans le détail, le géant américain va s'offrir cette société d'oncologie au stade clinique pour 53 dollars par action en numéraire, soit une prime de 31% par rapport au cours moyen pondéré par le volume sur 60 jours au 24 mars 2026.

Le candidat-médicament phare de Terns Pharmaceuticals est le TERN-701, actuellement évalué dans un essai de phase 1/2 pour les patients atteints de leucémie myéloïde chronique (LMC) en phase chronique positive, sous certaines conditions. En mars 2024, les autorités sanitaires américaines avaient octroyé à ce traitement le statut de médicament orphelin.

Dans plusieurs essais cliniques réalisés à ce jour, le TERN-701 a montré une activité prometteuse, avec des taux encourageants de réponse moléculaire majeure et de réponse moléculaire profondes observés à la semaine 24.

La transaction devrait être finalisée au deuxième trimestre 2026, sous réserve des conditions habituelles.

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