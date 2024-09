Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Merck: va présenter ses avancées en oncologie information fournie par Cercle Finance • 04/09/2024 à 15:40









(CercleFinance.com) - Merck fait savoir qu'il présentera de nouvelles données concernant quatre médicaments approuvés et six candidats en développement pour plus de 20 types de cancers à l'occasion du Congrès de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO) 2024.



Les présentations incluront notamment des études de phase 3 sur le cancer du sein triple négatif, le cancer du col de l'utérus et le carcinome hépatocellulaire non résécable.



Merck évoquera aussi des résultats portant sur son produit phare, le Keytruda, ainsi que d'autres médicaments, soulignant les progrès dans la recherche clinique et le développement de son large portefeuille de traitements oncologiques





