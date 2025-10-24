Merck va présenter de nouvelles données cardio-pulmonaires lors du congrès AHA
24/10/2025
Les présentations incluront les premiers résultats détaillés des essais de phase III CORALreef Lipids et CORALreef HeFH évaluant l'enlicitide décanoate, un inhibiteur oral expérimental de la PCSK9, chez des adultes atteints d'hypercholestérolémie ou d'hypercholestérolémie familiale hétérozygote.
Une analyse combinée des essais PULSAR, STELLAR et ZENITH sur le WINREVAIR (sotatercept-csrk) dans l'hypertension artérielle pulmonaire sera également présentée.
Selon Joerg Koglin, vice-président senior de Merck Research Laboratories, 'ces résultats pourraient marquer une avancée majeure dans la prise en charge de l'hypercholestérolémie grâce à une option orale de la classe PCSK9'.
Un événement investisseurs est prévu le 9 novembre pour présenter la stratégie cardio-pulmonaire de Merck et les progrès de son programme de recherche.
