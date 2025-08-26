 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Merck: va présenter de nouveaux essais cliniques à l'ESC
information fournie par Cercle Finance 26/08/2025 à 16:45

(Zonebourse.com) - Merck a annoncé que de nouvelles données d'essais cliniques et de recherche seront présentées au congrès 2025 de la Société européenne de cardiologie (ESC) à Madrid, en Espagne, du 29 août au 1er septembre.

Les données présentées à l'ESC comprennent les dernières recherches de Merck axées sur les maladies cardiovasculaires athéroscléreuses (ASCVD), l'hypertension pulmonaire (HTP) et l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite (ICFEr).

' Les maladies cardiovasculaires restent la principale cause de décès dans le monde, et Merck s'est engagée à relever ce défi urgent de santé publique par la recherche et la science innovante ', a déclaré le Dr Eliav Barr, vice-président principal, chef du développement clinique mondial et directeur médical de Merck Research Laboratories.

' Au congrès de cette année, les données que nous présentons reflètent notre engagement continu à faire progresser la recherche cardiovasculaire dans le but d'améliorer les résultats pour les patients à risque dans le monde entier. '

