 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Merck va licencier environ 150 personnes sur son site américain en raison de l'effondrement des ventes de Gardasil
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 18:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Merck MRK.N va licencier environ 150 employés dans son usine de Caroline du Nord qui fabrique son vaccin contre le papillomavirus humain , Gardasil , selon un avis déposé dans la base de données de l'État cette semaine. Les actions de Merck étaient en hausse de 3 % dans les échanges de l'après-midi.

Gardasil a été l'un des principaux moteurs de croissance de Merck après l'immunothérapie anticancéreuse à succès Keytruda, et une grande partie de sa croissance internationale est venue de la Chine. Mais la société a interrompu les expéditions du vaccin vers la Chine l'année dernière en raison de la faiblesse de la demande, entraînant une chute de 39% des ventes mondiales du vaccin en 2025.

Le vaccin protège contre les infections à HPV qui peuvent entraîner des cancers du col de l'utérus, de la vulve, du vagin et de l'anus. Le mois dernier, les États-Unis ont également modifié leur calendrier de vaccination des enfants, établi de longue date, pour recommander l'administration d'une seule dose de vaccin contre le papillomavirus au lieu des deux ou trois doses approuvées. Gardasil est le seul vaccin anti-papillomavirus homologué dans ce pays.

Le mois dernier, la direction de Merck a déclaré que Gardasil n'était plus un moteur de croissance essentiel pour l'entreprise.

"Nous évaluons en permanence nos opérations et l'évolution des besoins de l'entreprise, et nous procédons aux ajustements nécessaires pour garantir l'efficacité de notre réseau de fabrication et assurer un approvisionnement fiable et conforme de nos médicaments et vaccins", a déclaré un porte-parole de l'entreprise à Reuters vendredi.

Les licenciements prendront effet en mai, selon l'avis.

Au 31 décembre 2025, l'entreprise comptait environ 30 000 employés aux États-Unis, y compris à Porto Rico, selon une déclaration réglementaire.

Valeurs associées

MERCK
123,395 USD NYSE +3,39%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • A l’entrée du défilé Tod’s à Milan, des artisans réalisent des articles en cuir et des broderies "Made in Italy", le 27 février 2026 ( AFP / MIGUEL MEDINA )
    A Milan, le côté sombre de la mode passe inaperçu
    information fournie par AFP 27.02.2026 19:50 

    Jeudi, à l’entrée du défilé Tod’s à Milan, des artisans en blouses blanches réalisaient minutieusement les articles en cuir et de broderie "Made in Italy" qui ont fait la renommée de l’entreprise – et du pays. Mais lors de cette Fashion Week qui a débuté mardi, ... Lire la suite

  • Le leader de la France Insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon, lors d'un meeting de campagne du candidat LFI tête de liste aux élections municipales de Lyon, le 26 février 2026 à Lyon ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )
    "Epstine": Mélenchon à nouveau accusé d'antisémitisme
    information fournie par AFP 27.02.2026 19:12 

    Loin de jouer la carte de l'apaisement, Jean-Luc Mélenchon a réveillé le procès en antisémitisme qui lui est fait, après avoir ironisé sur la prononciation du nom "Epstein" jeudi à Lyon. Ce qu'il a vigoureusement réfuté, en dénonçant une "manipulation médiatique". ... Lire la suite

  • L'administrateur de la Nasa Jared Isaacman durant une conférence de presse au Kennedy Space Center à Cap Canaveral en Floride, le 27 février 2026 ( AFP / Miguel J Rodriguez Carrillo )
    La Nasa bouleverse ses plans de retour sur la Lune après de multiples retards
    information fournie par AFP 27.02.2026 19:03 

    La Nasa a annoncé vendredi bouleverser ses plans de retour sur la Lune en ajoutant une mission lunaire habitée supplémentaire avant l'envoi d'astronautes sur la surface lunaire, aujourd'hui toujours prévu pour 2028. Ce changement abrupt dans le programme Artémis ... Lire la suite

  • Ancien bâtiment de la Bourse de Paris
    L'Europe finit sans direction, meilleur mois pour le CAC depuis plus d'un an
    information fournie par Reuters 27.02.2026 18:37 

    par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé vendredi, les craintes sur l'IA et la géopolitique incitant les investisseurs ‌à se détourner du risque et à se réfugier sur l'obligataire. À Paris, le CAC 40 a perdu 0,47% à 8.580,75 points. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank