Merck va licencier environ 150 personnes sur son site américain en raison de l'effondrement des ventes de Gardasil

Merck MRK.N va licencier environ 150 employés dans son usine de Caroline du Nord qui fabrique son vaccin contre le papillomavirus humain , Gardasil , selon un avis déposé dans la base de données de l'État cette semaine. Les actions de Merck étaient en hausse de 3 % dans les échanges de l'après-midi.

Gardasil a été l'un des principaux moteurs de croissance de Merck après l'immunothérapie anticancéreuse à succès Keytruda, et une grande partie de sa croissance internationale est venue de la Chine. Mais la société a interrompu les expéditions du vaccin vers la Chine l'année dernière en raison de la faiblesse de la demande, entraînant une chute de 39% des ventes mondiales du vaccin en 2025.

Le vaccin protège contre les infections à HPV qui peuvent entraîner des cancers du col de l'utérus, de la vulve, du vagin et de l'anus. Le mois dernier, les États-Unis ont également modifié leur calendrier de vaccination des enfants, établi de longue date, pour recommander l'administration d'une seule dose de vaccin contre le papillomavirus au lieu des deux ou trois doses approuvées. Gardasil est le seul vaccin anti-papillomavirus homologué dans ce pays.

Le mois dernier, la direction de Merck a déclaré que Gardasil n'était plus un moteur de croissance essentiel pour l'entreprise.

"Nous évaluons en permanence nos opérations et l'évolution des besoins de l'entreprise, et nous procédons aux ajustements nécessaires pour garantir l'efficacité de notre réseau de fabrication et assurer un approvisionnement fiable et conforme de nos médicaments et vaccins", a déclaré un porte-parole de l'entreprise à Reuters vendredi.

Les licenciements prendront effet en mai, selon l'avis.

Au 31 décembre 2025, l'entreprise comptait environ 30 000 employés aux États-Unis, y compris à Porto Rico, selon une déclaration réglementaire.