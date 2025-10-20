Merck va investir plus de 70 milliards de dollars dans son expansion aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Merck MRK.N a déclaré lundi qu'il étendait ses investissements aux États-Unis à plus de 70 milliards de dollars, le fabricant de médicaments cherchant à augmenter son empreinte de fabrication et de recherche dans le pays.

Les fabricants mondiaux de médicaments se sont empressés d'augmenter leurs investissements aux États-Unis pour renforcer leur capacité de production, après que le président Donald Trump a exhorté l'industrie à fabriquer davantage de médicaments dans le pays plutôt que d'importer des ingrédients actifs ou des médicaments finis.

En 2025, au moins 14 grands fabricants de médicaments à travers le monde ont annoncé des plans pour développer leur présence manufacturière aux États-Unis afin d'atténuer les risques liés à la chaîne d'approvisionnement et de rassurer les investisseurs, alors que les entreprises de tous les secteurs naviguent dans un environnement tarifaire difficile dans le pays.

Merck a déclaré lundi avoir commencé la construction d'une usine de fabrication de produits pharmaceutiques d'une valeur de 3 milliards de dollars à Elkton, en Virginie, et a confirmé que les 70 milliards de dollars comprennent le total des investissements annoncés depuis le début de l'année.

Le site de Virginie devrait générer 500 emplois, ce qui représente une augmentation significative par rapport à l'objectif initial d'un investissement de 2 milliards de dollars et de 300 emplois, a déclaré le gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin.

Le fabricant américain de médicaments a déclaré qu'il prévoyait d'investir 3 milliards de dollars supplémentaires dans des sites et des capacités de production de produits biologiques et de petites molécules aux États-Unis, tout en investissant plus de 3,5 milliards de dollars dans son siège social de Rahway, dans le New Jersey.

Merck avait déjà annoncé qu'elle investirait 1 milliard de dollars dans une nouvelle usine du Delaware pour fabriquer des produits biologiques et le médicament anticancéreux Keytruda, afin de stimuler la production américaine et de créer potentiellement plus de 4 500 emplois. En mars, l'entreprise a également ouvert une usine d'un milliard de dollars sur son site de Caroline du Nord.