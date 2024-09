Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Merck: trois nouvelles indications pour Keytruda au Japon information fournie par Cercle Finance • 25/09/2024 à 13:27









(CercleFinance.com) - Merck annonce que le ministère japonais de la Santé a approuvé son Keytruda en association avec une chimiothérapie comme traitement néoadjuvant, puis poursuivi en monothérapie comme traitement adjuvant, du carcinome pulmonaire non à petites cellules.



Il a aussi été approuvé au Japon dans le carcinome urothélial radicalement non résécable, en association avec Padcev pour un traitement de première ligne, et en monothérapie chez les patients qui ne sont pas éligibles à une chimiothérapie contenant du platine.



Le laboratoire pharmaceutique précise que ces trois nouvelles indications se fondent respectivement sur les résultats des essais de phase III KEYNOTE-671 et KEYNOTE-A39, ainsi que de l'essai de phase II KEYNOTE-052.





