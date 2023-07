Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck: succès d'une étude dans le cancer du col de l'utérus information fournie par Cercle Finance • 19/07/2023 à 14:46









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé mercredi qu'un essai clinique de phase III évaluant son immunothérapie vedette Keytruda dans le traitement du cancer du col de l'utérus avait atteint son critère principal en permettant une amélioration de la survie des patientes sans progression de la maladie.



L'anticorps ajouté à une radiothérapie, à une chimiothérapie et à une curiethérapie a démontré une amélioration statistiquement significative et cliniquement caractéristique de la survie sans progression de la maladie par rapport à une radio-chimiothérapie seule, indique le laboratoire.



Merck précise que l'essai s'est également caractérisé par une tendance favorable au niveau de la survie globale des patientes, l'autre critère principal, mais que ces données ne sont pas encore suffisamment affinées pour permettre d'en tirer des conclusions.



L'étude du groupe biopharmaceutique portait sur le forme localement avancée, nouvellement diagnostiquée et à risque élevés du cancer du col de l'utérus, une maladie généralement marquée par un taux de récidive de plus de 50% à deux ans.





