Merck: succès d'un essai de phase 3 dans le cancer du sein

(CercleFinance.com) - Merck a annoncé mardi qu'une étude clinique de phase 3 évaluant l'efficacité du patritumab deruxtecan dans le cancer du poumon non à petites cellules avait atteint son critère d'évaluation principal.



L'essai portait sur des patients atteints d'un cancer non à petites cellules avancé ou métastatique porteurs de la mutation EGFR ayant déjà reçu un traitement à base d'inhibiteurs de tyrosine kinase (TKI).



D'après Merck, le patritumab deruxtecan a montré une amélioration 'statistiquement significative' de la survie sans progression de la maladie des patients en comparaison d'une chimiothérapie.



Le groupe américain indique que les données concernant la survie globale des patients, le critère secondaire de l'étude, n'étaient pas suffisamment affinées afin de pouvoir être communiquées.



Patritumab deruxtecan, un anticorps conjugué médicament découvert par le japonais Daiichi Sankyo, fait l'objet d'un développement clinique en commun avec Merck.



Le cancer du poumon non à petites cellules représente près de 85% des cas de cancer bronchique dans le monde, dont 70% sont diagnostiqués à un stage avancé.



Les mutations EGFR apparaissent, elles, dans 14% à 38% des cancers du poumon non à petites cellules.





