Merck se développe dans la prévention de la grippe grâce au rachat de Cidara
information fournie par Zonebourse 14/11/2025 à 13:23
Dans un communiqué, le géant pharmaceutique américain précise qu'il va proposer 221,5 dollars en numéraire pour racheter chacune des actions de la société biotechnologique californienne, soit une prime de 109% sur le cours de clôture de Cubist vendredi (autour de 106 dollars).
Le principal candidat-médicament de Cidara, dénommé CD388, est une petite molécule qui permet d'inhiber neuraminidase, à laquelle la biotech a ajouté un fragment d'anticorps monoclonal conçu pour prévenir la transmission des virus de la grippe de type A et B.
Après avoir obtenu des résultats encourageants lors d'essais de phase II, le projet est entré en étude clinique de phase III et a obtenu le stattu de percée thérapeutique de la part de l'autorité sanitaire américaine, la FDA.
Le CD388, qui n'est pas un vaccin, a été mis au point afin d'agir comme un inhibiteur à action prolongée avec l'objectif de prévenir les infections grippales chez les personnes présentant un risque accru de complications, en offrant une protection couvrant l'ensemble de la saison.
