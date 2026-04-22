Merck s'associe à Google Cloud pour ses initiatives en matière d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Michael Erman

Le fabricant de médicaments Merck & Co MRK.N a déclaré mercredi qu'il allait s'associer à Google Cloud pour développer ses capacités d'intelligence artificielle, investissant jusqu'à 1 milliard de dollars avec Google sur un certain nombre d'années pour financer l'infrastructure d'IA, les ingénieurs et les licences de la plateforme Gemini Enterprise de la société technologique.

Le partenariat, annoncé lors de la conférence Cloud Next de Google à Las Vegas, s'appuie sur les travaux déjà en cours entre les deux entreprises et prévoit que des ingénieurs de Google Cloud travaillent aux côtés des équipes de Merck, ont déclaré des cadres des deux entreprises.

"Je nous vois facilement investir un milliard de dollars au cours des prochaines années dans ce domaine, dans ces capacités", a déclaré Dave Williams, directeur de l'information et du numérique chez Merck, lors d'une interview. "Nous ne nous contentons pas d'acheter des jetons. Il s'agit vraiment de l'ensemble d'outils que Google Cloud offre, a-t-il dit, y compris Gemini Enterprise et les ingénieurs de l'entreprise.

M. Williams a indiqué que les entreprises n'avaient pas défini de calendrier précis pour leur collaboration, mais qu'il s'attend à ce que ce soit un partenariat d'au moins dix ans.

Les entreprises ont déclaré que le partenariat visera à déployer l'IA dans la recherche sur les médicaments, le travail réglementaire, la fabrication et les opérations commerciales de Merck.

Les deux entreprises ont présenté cette collaboration comme un moyen d'accélérer le développement des médicaments.

"Nous avons toujours dit que nous voulions que l'IA joue un rôle positif dans la société. L'un des moyens est d'aider les gens à trouver des remèdes aux maladies", a déclaré Thomas Kurian, directeur général de Google Cloud, dans la même interview. "Ils ont la connaissance du domaine. Nous apportons les outils d'IA, la plateforme et la cybercapacité pour les aider à utiliser ces outils."

Merck prévoit d'utiliser l'IA dans l'ensemble du processus de développement des médicaments, a déclaré M. Williams, notamment en effectuant des simulations informatisées d'expériences en laboratoire et en accélérant le processus réglementaire. Merck utilise l'IA pour aider à préparer des sections de rapports d'études cliniques depuis environ deux ans, avec un certain succès, a-t-il dit, et prévoit maintenant d'étendre cette approche.

"Nous pensons qu'il y a là une formidable opportunité et qu'il s'agit d'un énorme défi en matière d'information", a-t-il déclaré.

M. Williams a ajouté que Merck avait déjà utilisé la technologie de Google pour réduire de moitié le temps et le coût de la compilation des dossiers requis dans de nombreux pays pour obtenir le remboursement de nouveaux médicaments.

"Il ne s'agit pas d'un projet pilote", a précisé M. Williams. "Nous soumettons des dossiers sur les marchés en utilisant cette nouvelle capacité, et nous l'étendons maintenant à l'échelle mondiale."

Google Cloud est une unité d'Alphabet Inc GOOGL.O .