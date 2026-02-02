Merck s'apprête à publier ses résultats avec en ligne de mire les accords pharmaceutiques de Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 février - ** Les actions de Merck & Co MRK.N augmentent de ~2 % à 112,45 $ avant la publication de ses résultats trimestriels prévue avant l'ouverture du marché mardi ** L'administration du président Donald Trump a conclu des accords avec MRK et d'autres sociétés pharmaceutiques qui réduiront les prix de leurs médicaments pour le programme Medicaid du gouvernement et pour les payeurs, dans sa dernière tentative d'aligner les coûts américains sur ceux des autres pays riches ** MRK se concentre sur des médicaments plus récents, notamment les traitements contre les maladies pulmonaires Winrevair et Ohtuvayre, alors que la croissance de son médicament anticancéreux vedette Keytruda compense la baisse des ventes du vaccin contre le papillomavirus humain Gardasil en Chine ** Les analystes de Wall Street s'attendent à ce que MRK enregistre une croissance de 3,6 % de son chiffre d'affaires à 16,19 milliards de dollars, tandis que le bénéfice par action ajusté devrait augmenter de près de 17 % à 2,01 dollars

** Le bénéfice par action de MRK a dépassé les attentes des analystes à chaque fois au cours des 8 derniers trimestres

** MRK est en hausse de ~6,8% depuis le début de l'année par rapport à l'indice S&P 500 des soins de santé .SPXHC , qui est en hausse de ~0,2% sur la même période