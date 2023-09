Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck: revue prioritaire dans le cancer du col de l'utérus information fournie par Cercle Finance • 20/09/2023 à 15:56









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé mercredi que l'autorité américaine du médicament (FDA) avait accordé une revue prioritaire à Keytruda dans le traitement du cancer du col de l'utérus.



Cette procédure de revue prioritaire porte sur l'association de l'immunothérapie vedette du laboratoire pharmaceutique en association avec une chimioradiothérapie concomitante.



L'indication concerne les patientes à haut risque atteintes d'un cancer du col de l'utérus nouvellement diagnostiqué et localement avancé.



La désignation de 'revue prioritaire' signifie que la FDA peut statuer sur la demande d'approbation en six mois, au lieu de 10 mois pour une procédure standard.



La décision finale de l'autorité sanitaire américaine est attendue pour le mois de janvier 2024.





