Merck: résultats 'remarquables' dans le carcinome rénal

(CercleFinance.com) - Merck a annoncé aujourd'hui qu'un essai de phase 3 sur le Keytruda avait atteint son critère d'évaluation secondaire clé de survie globale (SG) en tant que traitement adjuvant des patients atteints d'un carcinome rénal (CCR) présentant un risque de récidive intermédiaire-élevé ou élevé après une néphrectomie.



Selon le laboratoire, Keytruda a démontré une amélioration 'statistiquement et cliniquement significative' de la SG par rapport au placebo.



'Ces nouveaux résultats sont remarquables: c'est la première fois qu'un traitement démontre un bénéfice de survie statistiquement significatif par rapport au placebo chez des patients atteints de CCR présentant un risque plus élevé de récidive après une intervention chirurgicale', a commenté la Dr Marjorie Green, vice-présidente principale des Laboratoires de recherche Merck.





