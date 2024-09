Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Merck: résultats positifs pour le vaccin anti-HPV information fournie par Cercle Finance • 11/09/2024 à 14:01









(CercleFinance.com) - Merck a fait état mercredi de résultats positifs dans le cadre de l'essai clinique de phase III consacré à son candidat-vaccin contre le papillomavirus humain (HPV) chez les jeunes hommes.



L'étude a atteint tous ses critères d'évaluation principaux et secondaires en permettant de réduire les infections de la région anogénitale chez des japonais âgés de 16 à 26 ans grâce à l'administration de trois doses de Gardasil 9 en comparaison d'un placebo.



Suite à ces données, Merck explique qu'il prévoit de se rapprocher des autorités sanitaires au Japon et dans l'autres pays afin d'obtenir l'homologation de son vaccin chez la population masculine.



Toujours chez les hommes, le Gardasil 9 fait par ailleurs l'objet d'un autre essai de phase 3 visant à évaluer son efficacité dans la prévention des maladies oropharyngées liées au HPV susceptibles de oral persistent infection to support susceptibles d'entraîner certains cancers.





Valeurs associées MERCK 115,33 USD NYSE 0,00%