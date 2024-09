Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Merck: résultats positifs dans certains cancers du poumon information fournie par Cercle Finance • 09/09/2024 à 11:53









(CercleFinance.com) - Merck a fait savoir ce week-end que des résultats d'une analyse intermédiaire d'un essai de phase 2 en cours ont montré que l'ifinatamab deruxtecan (I-DXd) continuait de démontrer des taux de réponse objective prometteurs chez les patients atteints d'un cancer du poumon à petites cellules de stade étendu prétraité (ES-SCLC).



L'ifinatamab deruxtecan est un conjugué anticorps-médicament dirigé contre B7-H3 (une protéine membranaire impliquée dans la régulation du système immunitaire et souvent sur-exprimée dans les cancers) spécialement conçu et découvert par Daiichi Sankyo et développé conjointement par Daiichi Sankyo et Merck .



Le cancer du poumon à petites cellules (SCLC) est le deuxième type de cancer du poumon le plus courant, représentant environ 15 % des cas.





Valeurs associées MERCK 117,87 USD NYSE -0,60%