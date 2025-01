Merck:résultats mitigés dans l'adénocarcinome de l'oesophage information fournie par Cercle Finance • 24/01/2025 à 14:16









(CercleFinance.com) - Merck annonce que l'essai de phase 3, évaluant l'association de Keytruda (pembrolizumab) et Lenvima (lenvatinib) avec une chimiothérapie pour le traitement de première ligne des patients atteints d'adénocarcinome gastro-oesophagien HER2-négatif avancé, a montré une amélioration significative de la survie sans progression (PFS) et du taux de réponse objective (ORR).



Cependant, l'essai n'a pas atteint son autre objectif principal, celui de la survie globale (OS).



La sécurité du traitement était cohérente avec les études précédentes.

Les résultats complets seront présentés lors d'un prochain congrès médical.





Valeurs associées MERCK 96,61 USD NYSE 0,00%