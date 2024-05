Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Merck: résultats encourageants dans le cancer gastrique information fournie par Cercle Finance • 02/05/2024 à 16:50









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé aujourd'hui que l'essai de phase 3 évaluant Keytruda (pembrolizumab) en association avec le trastuzumab, la fluoropyrimidine ainsi qu'une chimiothérapie à base de platine a atteint son double critère d'évaluation principal de survie globale (SG) en tant que traitement de première intention des patients atteints d'un adénocarcinome gastrique ou de la jonction gastro-oesophagienne (GEJ).



Les résultats seront présentés lors d'une prochaine réunion médicale et partagés avec les autorités réglementaires du monde entier.



'Les patients diagnostiqués avec un cancer gastrique avancé sont souvent confrontés à un mauvais pronostic, ce qui souligne la nécessité d'options de traitement susceptibles de prolonger la vie des patients', a déclaré le Dr Marjorie Green, vice-présidente principale chez Merck Research Laboratoires.



' Ces résultats sont encourageants et s'appuient sur les données positives de survie sans progression, de taux de réponse global et de durée de réponse de cette étude', a-t-elle ajouté.





Valeurs associées MERCK Euronext Paris 0.00% MERCK NYSE 0.00%