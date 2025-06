Merck: résultats de phase 3 positifs dans l'hyperlipidémie information fournie par Cercle Finance • 09/06/2025 à 14:51









(CercleFinance.com) - Merck fait part des premiers résultats positifs de deux (CORALreef HeFH et CORALreef AddOn) des trois essais cliniques de phase 3 évaluant l'innocuité et l'efficacité de l'enlicitide decanoate, pour le traitement des adultes atteints d'hyperlipidémie.



Ils ont atteint leurs critères d'évaluation principaux et secondaires clés, par des réductions statistiquement et cliniquement significatives du cholestérol des lipoprotéines de basse densité par rapport au placebo et à d'autres traitements oraux sans statines.



En termes d'innocuité, Merck précise que l'on n'a observé aucune différence cliniquement significative dans l'incidence des événements indésirables (EI) et des événements indésirables graves (EIG) dans les deux essais.



L'efficacité et l'innocuité de l'enlicitide sont évaluées dans le cadre du programme de développement clinique de phase 3 CORALreef, qui vise à recruter environ 17.000 patients dans le cadre de plusieurs essais, dont deux grands essais en cours.





