Merck: résultats 1T supérieurs aux attentes, mais les droits de douane vont peser sur l'année

Le laboratoire américain Merck a publié jeudi des résultats supérieurs aux attentes mais a révisé ses prévisions de marge et de bénéfice, qui devraient être touchés par les nouveaux droits de douane appliqués par le gouvernement Trump.

( AFP / DANIEL ROLAND )

Le chiffre d'affaires de Merck a atteint 15,5 milliards de dollars au premier trimestre, soit 2% de moins que lors de la même période l'an dernier, mais il se situe au-dessus des attentes (15,3 milliards), selon un consensus établi par FactSet.

Premier responsable, le Gardasil, qui a chuté de 41% sur un an, "principalement du fait d'une moindre demande en Chine", a indiqué le groupe de Rahway (New Jersey) dans un communiqué publié jeudi.

Hors Chine, les ventes de ce vaccin lancé en 2006 ont progressé de 14%.

En octobre, le patron de Merck, Robert Davis, avait expliqué que le décrochage chinois était en grande partie dû à la prudence budgétaire des ménages.

Les traitements préventifs contre le papillomavirus ne sont, en effet, pas ou peu pris en charge en Chine.

La situation s'est détériorée au point que Merck, connu sous le nom de MSD en dehors des Etats-Unis, a interrompu les livraisons de Gardasil en Chine en début d'année, faute de visibilité sur la demande.

L'impact du Gardasil sur les comptes du premier trimestre a été compensé par la bonne tenue des ventes de l'anticancéreux Keytruda (+6%), poids lourd de l'oncologie, qui représente quasiment la moitié du chiffre d'affaires du groupe (46%).

Depuis son lancement, en 2014, le Keytruda a été approuvé par l'Agence américaine du médicament pour plus de 40 traitements de cancer différents.

Autre éléments de soutien aux revenus de Merck, les anti-diabétiques Januvia et Janumet (+21% sur un an) et les produits de santé animale (+10%).

Au premier trimestre, le laboratoire a connu une amélioration de sa marge brute, grâce notamment à des hausses de prix, permettant une augmentation de 7% du bénéfice net sur un an, à 5,08 milliards de dollars.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, le bénéfice ressort à 2,22 dollars, soit plus que les 2,14 dollars attendus par le marché.

Le groupe a confirmé son objectif annuel de chiffre d'affaires, mais abaissé ses prévisions de marge et de bénéfice.

Cette révision tient, pour beaucoup, à l'effet des nouveaux droits de douane imposés par le gouvernement Trump à l'ensemble des partenaires commerciaux des Etats-Unis.

Merck estime qu'ils devraient entraîner une hausse d'environ 200 millions de dollars de ses coûts.

Le marché a faiblement réagi à cette publication. Dans les échanges électroniques préalables à l'ouverture de Wall Street, le titre prenait 0,18%.