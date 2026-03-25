Merck renforce son portefeuille de produits anticancéreux grâce à l'acquisition de Terns pour un montant de 6,7 milliards de dollars

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Merck MRK.N a déclaré mercredi qu'il achèterait la biotech Terns Pharma TERN.O pour 6,7 milliards de dollars, alors que le fabricant de médicaments s'efforce de renforcer son pipeline de produits anticancéreux avant la perte imminente des brevets pour le traitement à succès Keytruda.

Le fabricant américain de médicaments, qui devrait perdre ses brevets pour Keytruda plus tard dans la décennie, a presque triplé son pipeline en phase avancée depuis 2021 grâce au développement interne et à des accords importants tels que l'achat d'Acceleron pour Winrevair, un médicament contre l'hypertension artérielle pulmonaire, pour un montant de 11,5 milliards de dollars.

L'accord donne à Merck l'accès au médicament expérimental TERN-701 de Terns, qui est testé pour traiter la leucémie myéloïde chronique, un cancer qui commence dans la moelle osseuse et provoque une croissance incontrôlée des cellules leucémiques.

Merck a offert 53 dollars par action pour Terns, ce qui représente une prime de 6 % par rapport à la dernière clôture de l'action. L'action Terns a augmenté de 5,5 % avant l'ouverture du marché.

Dans une étude préliminaire, TERN-701 a montré un taux de réponse moléculaire majeur de 75 % chez des patients leucémiques déjà traités, un résultat qui, selon les analystes, pourrait le positionner comme un successeur potentiel de Scemblix, le médicament contre la leucémie de Novartis NOVN.S .

En mars 2024, la Food and Drug Administration des États-Unis a accordé le statut de médicament orphelin à TERN-701 pour le traitement de la LMC.

L'opération, qui devrait être conclue au deuxième trimestre de cette année, entraînera une charge d'environ 5,8 milliards de dollars, soit approximativement 2,35 dollars par action, qui se reflétera dans les résultats trimestriels et annuels.

Keytruda, le principal moteur de croissance de Merck, approuvé pour plusieurs formes de cancer, est le médicament sur ordonnance le plus vendu au monde. Le traitement a généré plus de 30 milliards de dollars en 2025 et a représenté près de la moitié du chiffre d'affaires total de l'entreprise.

Le mois dernier, l'entreprise a dévoilé son intention de créer une division distincte pour ses activités liées au cancer.