Merck publie des données positives pour le Winrevair dans une étude de phase III
information fournie par AOF 30/09/2025 à 14:16

(AOF) - Merck a dévoilé des résultats positifs d’un essai de phase III évaluant Winrevair face à un placebo (tous deux en association avec un traitement de fond) chez des adultes récemment diagnostiqués d’hypertension artérielle pulmonaire de classe fonctionnelle II ou III et présentant un risque intermédiaire ou élevé de progression de la maladie. L’étude a révélé que le traitement de Merck réduisait le risque d’aggravation clinique de 76%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

MERCK
78,575 USD NYSE +0,04%
