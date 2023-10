Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck: promesses du Keytruda dans les cancers gastriques information fournie par Cercle Finance • 20/10/2023 à 15:21









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé aujourd'hui les résultats de l'essai de phase 3 (KEYNOTE-811) évaluant Keytruda en association avec le trastuzumab, la fluoropyrimidine et une chimiothérapie au platine, pour le traitement de première intention des patients atteints d'un adénocarcinome gastrique ou de la jonction gastro-oesophagienne (GEJ) localement avancé, non résécable ou métastatique, positif au HER2.



' Ces données soulignent l'importance de Keytruda, en association avec le trastuzumab et la chimiothérapie, comme option thérapeutique pour les patients atteints d'un adénocarcinome avancé de la jonction gastrique ou gastro-oesophagienne HER2-positif [...] et renforcent notre engagement à continuer à explorer des thérapies efficaces pour les cancers gastro-intestinaux difficiles à traiter ', a commenté la Dr Yelena Y. Janjigian, médecin traitant en chef en oncologie gastro-intestinale au sein du Memorial Sloan Kettering Cancer Center.



Ces données sont présentées aujourd'hui lors d'une séance de communications lors du congrès 2023 de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO) et sont en cours de discussion avec les autorités réglementaires du monde entier.







