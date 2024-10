Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Merck: présentera de nouvelles données lors de l'IDWeek 2024 information fournie par Cercle Finance • 09/10/2024 à 14:50









(CercleFinance.com) - Merck annonce sa participation à l'IDWeek 2024, où elle présentera de nouvelles données sur ses vaccins et traitements contre les maladies infectieuses.



Les résultats incluent une présentation détaillée de l'essai de phase 2b/3 du clesrovimab, un anticorps monoclonal expérimental contre le virus respiratoire syncytial (RSV) chez les nourrissons.



Des données sur le vaccin CAPVAXIVE contre les infections pneumococciques chez les adultes à risque et un traitement hebdomadaire contre le VIH-1 seront également présentées.









Valeurs associées MERCK 110,28 USD NYSE +1,64%