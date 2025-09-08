 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 705,58
+0,40%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Merck présente des résultats positifs en cancer du poumon
information fournie par Zonebourse 08/09/2025 à 12:30

(Zonebourse.com) - Daiichi Sankyo et Merck annoncent que l'ifinatamab deruxtecan (I-DXd) a montré un taux de réponse objective de 48,2% dans le cadre d'un essai de phase 2 portant sur 137 patients atteints d'un cancer du poumon à petites cellules de stade avancé qui avaient déjà été traités.
La durée médiane de réponse a atteint 5,3 mois et la survie globale médiane 10,3 mois. Dans un sous-groupe en deuxième ligne, le taux de réponse est monté à 56,3%, avec une durée médiane de réponse de 7,2 mois.
Chez les patients en troisième ligne et au-delà, le taux de réponse a été de 45,7%. Une activité intracrânienne a également été observée chez des patients présentant des métastases cérébrales.
Le profil de sécurité est jugé conforme à celui de la phase 1, avec 36,5% d'événements indésirables de grade 3 ou plus, dont neutropénie (13,9%) et pneumopathies interstitielles (12,4%, dont 1,5% de grade 5).
Ken Takeshita, directeur R&D de Daiichi Sankyo, affirme que ces résultats soutiennent les discussions en cours avec les autorités réglementaires mondiales.Le médicament a obtenu en août 2025 la désignation de 'Breakthrough Therapy' de la FDA pour les patients ayant progressé après une chimiothérapie à base de platine.

Valeurs associées

MERCK
109,700 EUR XETRA +0,14%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des proches pleurent à l'hôpital Al-Chifa de Gaza, devant les corps de deux fillettes de 2 et 5 ans tués selon la Défense civile lors de frappes israéliennes sur leur tente de déplacés dans le quartier d'Al-Nasr, le 8 septembre 2025 ( AFP / Omar AL-QATTAA )
    Israël et son allié américain lancent un "dernier avertissement" au Hamas
    information fournie par AFP 08.09.2025 13:06 

    Israël a adressé lundi "un dernier avertissement" au Hamas, le sommant de libérer les otages retenus à Gaza sous peine d'être anéanti, après une mise en garde similaire lancée par le président américain Donald Trump au mouvement islamiste palestinien. Le jour même ... Lire la suite

  • Des forces de sécurité israéliennes sur les lieux d'une fusillade au carrefour de la route de Ramot, à Jérusalem-Est, le 8 septembre 2025 ( AFP / Menahem Kahana )
    Attentat à Jérusalem-Est: cinq morts
    information fournie par AFP 08.09.2025 12:56 

    Les services de secours israéliens ont annoncé que cinq personnes avaient été tuées et plusieurs blessées lundi dans une attaque à l'arme à feu à Jérusalem-Est, une des plus meurtrières dans la ville depuis le début de la guerre à Gaza en octobre 2023. L'attaque ... Lire la suite

  • CHRISTIAN DIOR : Le mouvement reste haussier
    CHRISTIAN DIOR : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 08.09.2025 12:52 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 08.09.2025 12:49 

    (Actualisé avec Tesla, mineurs d'or ; futures à jour) Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,16% pour le Dow Jones .DJI , de 0,25% pour le Standard & Poor's

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank