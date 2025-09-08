Merck présente des résultats positifs en cancer du poumon
information fournie par Zonebourse 08/09/2025 à 12:30
La durée médiane de réponse a atteint 5,3 mois et la survie globale médiane 10,3 mois. Dans un sous-groupe en deuxième ligne, le taux de réponse est monté à 56,3%, avec une durée médiane de réponse de 7,2 mois.
Chez les patients en troisième ligne et au-delà, le taux de réponse a été de 45,7%. Une activité intracrânienne a également été observée chez des patients présentant des métastases cérébrales.
Le profil de sécurité est jugé conforme à celui de la phase 1, avec 36,5% d'événements indésirables de grade 3 ou plus, dont neutropénie (13,9%) et pneumopathies interstitielles (12,4%, dont 1,5% de grade 5).
Ken Takeshita, directeur R&D de Daiichi Sankyo, affirme que ces résultats soutiennent les discussions en cours avec les autorités réglementaires mondiales.Le médicament a obtenu en août 2025 la désignation de 'Breakthrough Therapy' de la FDA pour les patients ayant progressé après une chimiothérapie à base de platine.
