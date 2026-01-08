 Aller au contenu principal
Merck préconise un calendrier de vaccination scientifique aux États-Unis après que le CDC a réduit la liste des vaccins pour enfants
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 23:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Merck MRK.N a déclaré jeudi que toute modification du calendrier de vaccination des enfants et des adolescents aux États-Unis devrait s'appuyer sur des données complètes et des conseils d'experts en matière de vaccins, après que les autorités sanitaires fédérales ont retiré plusieurs vaccins de la catégorie des vaccins "universellement recommandés".

Cette semaine, le ministère de la santé et des services sociaux et les centres de contrôle et de prévention des maladies ont déplacé les vaccins contre le rotavirus, la grippe, la méningococcie et l'hépatite A dans la catégorie des "décisions cliniques partagées", invitant les parents à consulter les prestataires de soins de santé.

Les spécialistes de la santé publique ont mis en garde contre le fait que ce retour en arrière pourrait entraîner des hospitalisations et des décès évitables en diminuant la couverture vaccinale de routine pour les enfants.

"Des recommandations claires et fondées sur des données probantes restent essentielles pour soutenir des décisions éclairées et garantir que les enfants et les adolescents bénéficient d'une protection fiable contre les maladies évitables", a déclaré Merck, ajoutant que la baisse des taux de vaccination peut avoir de graves conséquences, comme en témoignent les récentes épidémies survenues aux États-Unis.

La société a déclaré qu'elle "soutenait fermement un cadre de vaccination fondé sur une science rigoureuse, des processus réglementaires solides et une surveillance continue de la sécurité", et qu'elle travaillerait avec des partenaires de santé publique sur des politiques qui protègent les enfants et les adolescents.

Le mois dernier, le président Donald Trump a exhorté les États-Unis à "s'aligner sur les autres nations développées" en réduisant le nombre de vaccins pour les enfants.

Merck a déclaré que les comparaisons internationales nécessitent un contexte, y compris des différences dans la charge de morbidité, l'infrastructure des soins de santé et les besoins de la population.

Les analystes de Bernstein ont déclaré que Merck pourrait être le plus touché par les changements de calendrier, estimant à 2 milliards de dollars l'impact potentiel sur les recettes annuelles en raison de l'exposition à son vaccin contre le rotavirus RotaTeq et au vaccin contre le papillomavirus humain Gardasil.

Le calendrier mis à jour prévoit également une seule dose de vaccin contre le papillomavirus pour les enfants américains, au lieu de la série de deux doses généralement utilisée pour la plupart des adolescents.

Valeurs associées

MERCK
110,980 USD NYSE +2,19%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

