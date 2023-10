Merck: partenariat à 5,5 milliards de dollars avec le Japonais Daiichi Sankyo

(AOF) - Le Japonais Daiichi Sankyo et l’Américain Merck vont co-développer et co-commercialiser trois médicaments (le patritumab deruxtecan, l'ifinatamab deruxtecan et le raludotatug deruxtecan) dans le monde entier, à l'exception du Japon où Daiichi Sankyo conserve les droits exclusifs. Merck versera à Daiichi Sankyo 5,5 milliard de dollars au cours des 24 prochains mois, et pourra effectuer des paiements supplémentaires jusqu'à 16,5 milliards de dollars en fonction de l'atteinte d'objectifs de vente futurs, pour une contrepartie potentielle totale pouvant atteindre 22 milliards de dollars.

Ces sociétés pâtissent d'un cycle économique beaucoup moins favorable, qui se traduit notamment par une baisse du financement par le capital-risque des start-up. Ces entreprises sont donc obligées de mener des plans de licenciement. A cela s'ajoute un cadre réglementaire bien plus contraint. D'abord, aux Etats-Unis, les mesures liées à l'Inflation Reduction Act (IRA) pourraient avoir un fort impact sur les marges des intervenants. En effet, à partir de 2026, le programme fédéral Medicare va pouvoir renégocier le prix des médicaments commercialisés depuis neuf ans (chimiques) ou 13 ans (biologiques), avec des rabais qui pourraient aller de 35 à 60 % pour les biotechs. De même, en Europe, avec la nouvelle réglementation du médicament présentée à Bruxelles en avril, la durée de protection d'un brevet va être réduite si le traitement innovant n'est pas commercialisé dans tous les pays-membres sous deux ans.