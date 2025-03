Merck: nouvelle option de traitement pour le VIH information fournie par Cercle Finance • 12/03/2025 à 17:10









(CercleFinance.com) - Merck annonce des données positives suite à des essais de phase 3. Ces essais montrent que le schéma expérimental oral, administré une fois par jour, à deux médicaments à base de doravirine/islatravir (DOR/ISL) a maintenu la suppression virale du VIH-1 à la semaine 48.



Dans les deux essais, DOR/ISL a démontré une non-infériorité et un profil d'innocuité similaire à celui des traitements antirétroviraux de comparaison chez les adultes atteints du VIH-1 à faible intensité virologique.



Les résultats seront présentés lors de la 32e Conférence sur les rétrovirus et les infections opportunistes (CROI) qui se tiendra à San Francisco.



Merck devrait soumettre des demandes d'autorisation de mise sur le marché aux organismes de réglementation d'ici la mi-2025.



' Malgré la disponibilité de multiples traitements antirétroviraux quotidiens, les besoins des personnes vivant avec le VIH évoluent. De nombreuses personnes vivant avec le VIH sont plus âgées et souffrent également de comorbidités, d'où l'importance de disposer d'options de traitement quotidiennes qui peuvent aider à répondre aux besoins de santé uniques de chaque personne ', a déclaré le professeur Chloe Orkin, doyenne de la transformation des soins de santé à l'Université Queen Mary de Londres, au Royaume-Uni.



' Je suis ravi de voir que DOR/ISL a le potentiel de devenir une nouvelle option de traitement quotidien pour les personnes vivant avec le VIH qui pourraient bénéficier de ce schéma thérapeutique à deux médicaments. '





Valeurs associées MERCK 94,035 USD NYSE -0,72%