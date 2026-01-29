 Aller au contenu principal
Merck nomme Benjamin au poste de CEO de la branche Electronics
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 15:11

Merck a annoncé la nomination de Benjamin Hein en tant que membre du directoire et au poste de CEO du secteur d'activité Electronics, avec une prise de fonction au 1er mai 2026.

Il succédera à Kai Beckmann, dont la nomination au poste de président du directoire et CEO de Merck à compter du 1er mai avait été annoncée précédemment. Après un parcours international au sein du groupe, Benjamin Hein réintègre la division Electronics et sera basé à Darmstadt, en Allemagne.

