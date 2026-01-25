Merck ne discute plus du rachat de Revolution Medicines-presse

(.)

Merck MRK.N n'est plus en discussions pour racheter le spécialiste des médicaments contre le cancer Revolution Medicines RVMD.O , rapporte dimanche le Wall Street Journal.

Les pourparlers ont cessé, les deux groupes n'étant pas parvenus à s'entendre sur le prix d'une éventuelle acquisition, a précisé le quotidien économique et financier américain, citant des sources proches du dossier. Le Wall Street Journal ajoute qu'il est possible que les négociations reprennent ou qu'un autre candidat au rachat au Revolution se présente.

Reuters n'a pas pu vérifier dans l'immédiat cette information. Merck et Revolution Medicines n'ont pas répondu pour le moment aux demandes de commentaires de Reuters.

Le Financial Times avait rapporté ce mois-ci que Merck était en discussions pour acheter Revolution Medicines dans le cadre d'une opération évaluée entre 28 et 32 milliards de dollars.

(Rédigé par Mihika Sharma à Bangalore; version française Claude Chendjou)