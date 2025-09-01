Merck: le Verquvo n'a pas atteint son critère principal en phase 3
Il y a cependant eu un peu moins de décès cardiovasculaires dans le groupe prenant du Verquvo, un critère secondaire, à en croire ces données.
En tenant compte des résultats de ses deux grandes études récentes, le Verquvo a montré une réduction statistiquement significative du risque de décès cardiovasculaire ou d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque dans l'ensemble des patients avec insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite (HFrEF).
Au final, ces résultats confirment que le Verquvo est bénéfique surtout chez les patients qui viennent de vivre un épisode récent d'aggravation de leur insuffisance cardiaque (ce qui avait déjà été montré dans une précédente étude de référence.
En résumé, le Verquvo ne semble pas vraiment utile pour les patients stables, mais il garde son intérêt pour ceux qui ont eu récemment une décompensation d'insuffisance cardiaque, une indication dans laquelle le médicament est déjà approuvé en Europe.
Ces données, dévoilées à l'occasion de la tenue du congrès annuel de la Société européenne de cardiologie (ESC), ont fait l'objet en parallèle d'une publication dans la revue médicale 'The Lancet'.
Dans le cadre de leur accord de commercialisation conclu en 2014, Merck dispose des droits commerciaux sur le Verquvo aux Etats-Unis tandis que Bayer les détient sur les autres marchés.
Le Verquvo a été approuvée par la FDA américaine afin de diminuer le risque de décès et d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, chez les adultes qui ont une insuffisance cardiaque chronique avec symptômes et dont la fraction d'éjection est inférieure à 45 %, surtout après une hospitalisation pour insuffisance cardiaque ou si des diurétiques par perfusion ont été nécessaires en consultation.
